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Аргентина будет экстрадировать украинских преступников на родину

Политика

Киев также подписал правовое соглашение с Бразилией

Киев, 9 августа 2018, 11:38 — REGNUM  Бразилия и Аргентина подписали с Украиной соглашения о взаимной правовой помощи по гражданским делам, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, сообщает 9 августа пресс-служба правительства Украины.

По его словам, теперь украинские преступники, скрывающиеся в Аргентине, будут гарантировано экстрадироваться на родину для совершения правосудия, а аргентинские следователи будут предоставлять всю необходимую информацию украинским властям.

Соглашение с Бразилией обязывает суды обеих стран признавать и исполнять решения судов в другой стране по административным, гражданским и коммерческим делам.

Напомним, ранее Киев выдал Азербайджану «вора в законе» по кличке «Гулли», он был экстрадирован с Украины в Баку. Задержанный проживал на Украине по поддельным документам и был членом преступных группировок в Одессе, Киеве и на западе Украины.

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Политическая жизнь Украины
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