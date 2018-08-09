Яровая: Санкционная политическая робототехника США угрожает миру

Москва, , 11:19 — REGNUM В Госдуме считают, что санкции новой формой политических преступлений, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

«Санкции — новая форма совершения международных преступлений возводимых в закон. Механизм санкций против России, запущенный в США, работает именно так», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Парламентарий уверена, что «санкционная американская политическая робототехника — это изобретение, угрожающее миру и безопасности в глобальном масштабе».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США заявили о намерении ввести новые санкции из-за «дела Скрипалей». При этом в Госдепе уточнили, что вторая волна антироссийских санкций по «делу Скрипалей» не будет введена, если Москва предоставит гарантии, что не будет использовать химическое и биологическое оружие.

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