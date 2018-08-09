Project Syndicate: Появление ядерного оружия у ФРГ – большая ошибка

Берлин, , 11:06 — REGNUM Из-за сомнений, которые испытывают европейские союзники США относительно приверженности Вашингтона безопасности после целого ряда заявлений главы Белого дома Дональда Трампа, в Германии начались дебаты о возможности создания собственного ядерного оружия. Такой шаг будет ошибкой, которая заведет Берлин в тупик, пишет бывший посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер в статье для портала Project Syndicate.

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Дипломат указывает на то, что для этого есть ряд причин. Во-первых, ФРГ не раз заявила о своем отказе от этого инструмента. Впервые в 1969 году, когда был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия, а затем и в 1990, когда был заключен Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, положивший начало процессу объединения страны.

При этом автор отмечает, что блок НАТО, созданный в 1949 году, стал одним из самых успешных инструментов ядерного нераспространения: за исключением США, Великобритании и Франции, ни один из членов альянса не посчитал необходимым создать собственное ядерное оружие. Если Германия откажется от своего неядерного статуса, что помешает Турции или Польше последовать ее примеру. Хочет ли кто-то, чтобы ФРГ стала гробовщиком международного режима ядерного нераспространения?

Во-вторых, создание немецкой атомной бомбы нанесет удар по стратегической обстановке в Европе, от чего пострадает сама Германия. Россия воспримет этот шаг как угрозу своей национальной безопасности, пойдя на военные контрмеры. Это, в свою очередь, осложнит задачу продвижения паневропейского режима мира и безопасности — ключевой внешнеполитической цели первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Более того, ядерные амбиции ФРГ могут поставить под угрозу деликатный баланс сил в Европе, в том числе между Берлином и Парижем, что будет иметь далекоидущие последствия для долгосрочного процесса сближения членов ЕС.

Наконец, несложно представить себе, что стремление к созданию ядерного оружия станет причиной значительного общественного протеста, особенно с учетом того, что такой шаг будет означать полный отказ от нынешнего курса канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая несколько лет назад приступила к полному отказу ядерной энергетики. Сложно представить себя более унизительный провал для руководства ФРГ, предложившего ядерную стратегию, а затем оказавшегося неспособным получить одобрение парламента.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рассуждения экспертов в Германии о возможности создания в скором времени ядерной бомбы стали причиной беспокойства для многих в Польше. В самой республике вопрос о размещении атомной бомбы на территории Польши уже поднималась, например, председателем польской правящей партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским в начале 2017 года.

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