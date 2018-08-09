Конкурс расчётов беспилотников на «АрМИ-2019» дополнят новыми элементами

полигон Гвардейский, Казахстан, , 11:01 — REGNUM Программу конкурса расчётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Соколиная охота», который проводится в рамках Армейских международных игр, в 2019 году планируется расширить и дополнить новыми упражнениями. Об этом 9 августа журналистам заявил главный судья международного конкурса Болат Журабаев. В частности, речь идёт о таком новом упражнении, как ночные и дневные передвижения по азимуту расчётами с комплексами БПЛА на расстояния протяженностью 20−30 км.

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По его словам, консультации по этому вопросу пройдут осенью 2018 года. Трёхсторонняя встреча Казахстана, России и Белоруссии в подмосковном учебном центре по подготовке расчетов БПЛА запланирована на октябрь — ноябрь.

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Добавим, что конкурс «Соколиная охота» усложнили уже в 2018 году. Как сообщало ИА REGNUM, участники конкурса Армейских международных игр впервые провели разведку с помощью беспилотников ночью. Речь идёт о ведении разведки, поддержке группы и корректировании огня артиллерии. Как отметил Болат Журабаев, опыт современных вооруженных конфликтов, например, в Сирии говорит о высокой эффективности ведения боевых действий ночью против иррегулярных формирований — таких, как террористические группы. В этом году также добавлен ещё один новый элемент — «Воздушная разведка», смысл которого заключается в обеспечении действий разведывательной группы на территории, подконтрольной противнику. Задача расчета беспилотника — найти эту группу, установить с ней контакт и обеспечить безопасность её передвижения.

Напомним, Международный конкурс Армейских международных игр («АрМИ-2018») «Соколиная охота» стартовал 1 августа на полигоне Гвардейский в Казахстане. В нем примут участие команды из Белоруссии, Ирана, Казахстана и России. Завершатся соревнования 10 августа.

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