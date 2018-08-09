Порошенко поручил разработать для ООН новую резолюцию по Крыму

Киев, , 10:59 — REGNUM Украинское дипломатическое ведомство должно подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом президент Украины Пётр Порошенко написал 9 августа в своём Facebook.

«Дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы прекратить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — говорится в сообщении.

Украинский лидер также отметил, что Генассамблея ООН «уже неоднократно поддерживала позицию Украины» по вопросам, связанным с Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля внешнеполитическое ведомство США выпустило декларацию, в которой сказано, что США никогда не признают воссоединения Крыма с остальной Россией. Петр Порошенко призвал «друзей Украины» поддержать «декларацию Помпео».

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