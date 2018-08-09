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Порошенко поручил разработать для ООН новую резолюцию по Крыму

Политика

Украинский лидер также отметил, что Генассамблея ООН «уже неоднократно поддерживала позицию Украины»

Порошенко поручил разработать для ООН новую резолюцию по Крыму
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 9 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Украинское дипломатическое ведомство должно подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом президент Украины Пётр Порошенко написал 9 августа в своём Facebook.

«Дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы прекратить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — говорится в сообщении.

Украинский лидер также отметил, что Генассамблея ООН «уже неоднократно поддерживала позицию Украины» по вопросам, связанным с Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля внешнеполитическое ведомство США выпустило декларацию, в которой сказано, что США никогда не признают воссоединения Крыма с остальной Россией. Петр Порошенко призвал «друзей Украины» поддержать «декларацию Помпео».

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