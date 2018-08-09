Председатель фонда «Арар»: Армения для России – Израиль для США

Ереван, , 10:59 — REGNUM Если Армения и Россия в дальнейшем планируют поддерживать союзнические отношения, то эти отношения следует поднять как минимум до уровня отношений Израиля и США, тем более что внешние сходства многочисленны, считает председатель фонда «Арар» Аветик Чалабян, сообщает iravunk.com. По его словам, это сходство заключается в похожем соотношении населения, лоббистских группах в столицах сверхдержав, регионе и т. д.

«У нас есть некоторые сходства с Израилем и некоторые факторы, присущие Израилю, тоже присуще нам, но в зачаточном состоянии, как потенциал для будущего. Если мы хотим иметь с Россией (почему нет, и с США тоже) такие отношения, какие заслужил Израиль, мы должны последовательно идти по этому пути и взращивать эти возможности, сделать их реальными. Это работа на долгие годы и глубокая сбалансированная система отношений с теми же геополитическими центрами, которая нам дает возможность получить максимум от них, одновременно обходя разногласия, которые в последнее время обострились. До этого как минимум следует прекратить бессмысленное размахивание мечами и сосредоточиться на получении максимальной выгоды от сегодняшней ситуации», — заявил Чалабян.