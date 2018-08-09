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В Боливии похищены символы президентской власти — лента и медаль Боливара

Политика

Похитители забрались в автомобиль, пока хранитель символов веселился в ночных заведениях

Эль-Альто, Боливия, 9 августа 2018, 10:59 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес появился на Дне вооруженных сил 8 августа без символов президентской власти — ленты и медали, поскольку они были похищены, пишет газета ABC.

Лента и медаль были украдены из машины военнослужащего, которому было поручено их охранять, пока тот был, по его словам, в «различных ночных клубах». Министерство обороны Боливии сообщило об аресте нерадивого военного за нарушение служебных обязанностей.

«Самый важный символ нашей республиканской истории — президентская медаль, которую Симон Боливар завещал отечеству, был украден у дверей борделя в Эль-Альто!», — написал в социальных сетях бывший президент Карлос Меса.

Президентская медаль была подарена герою войны за независимость Симону Боливару в 1825 году по случаю обретения независимости Боливией. Она имеет огромную историческую ценность для страны, ее цена не исчислима в денежном выражении.

Читайте развитие сюжета: Лента и медаль президента Боливии нашлись оставленными в одной из церквей

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