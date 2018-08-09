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Южная Корея и КНДР проведут переговоры 13 августа

Политика

Стороны обсудят возможности нового саммита лидеров двух стран

Сеул, 9 августа 2018, 10:48 — REGNUM  Южная и Северная Корея 13 августа проведут переговоры на высоком уровне и обсудят возможности нового саммита лидеров двух стран, сообщает 9 августа Yonhap.

По данным издания, встреча пройдет в приграничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне. Южнокорейскую делегацию возглавит министр объединения Чо Мен Ген, кто будет возглавлять делегацию Северной Кореи, не сообщается.

Напомним, в конце июля в Пханмунджоме прошли переговоры представителей военных ведомств КНДР и Южной Кореи. Основным вопросом встречи было обсуждение мер по снижению военной напряженности между двумя странами.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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