Южная Корея и КНДР проведут переговоры 13 августа

Сеул, , 10:48 — REGNUM Южная и Северная Корея 13 августа проведут переговоры на высоком уровне и обсудят возможности нового саммита лидеров двух стран, сообщает 9 августа Yonhap.

По данным издания, встреча пройдет в приграничном пункте Пханмунджом, расположенном в демилитаризованной зоне. Южнокорейскую делегацию возглавит министр объединения Чо Мен Ген, кто будет возглавлять делегацию Северной Кореи, не сообщается.

Напомним, в конце июля в Пханмунджоме прошли переговоры представителей военных ведомств КНДР и Южной Кореи. Основным вопросом встречи было обсуждение мер по снижению военной напряженности между двумя странами.

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