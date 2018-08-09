Ракета хуситов все-таки достигла цели в Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 10:48 — REGNUM Ракета, запущенная йеменскими хуситами по территории Саудовской Аравии, стала причиной гибели одного человека, сообщает 9 августа Reuters.

Удар ракеты пришелся на приграничный город королевства, системе ПВО удалось ее перехватить, но осколки снаряда убили человека, кроме того еще 11 человек получили ранения.

Напомним, хуситы регулярно обстреливают территорию Саудовской Аравии в ответ на агрессию, которую осуществляет королевство в Йемене. Вместе с арабской коалицией Эр-Рияд ведет боевые действия в соседнем государстве, начиная с 2015 года.

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