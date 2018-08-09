Признание Колумбией Палестины — из разряда «политической экзотики»

Москва, , 10:38 — REGNUM То, что Колумбия признала Палестину — это событие из разряда политической экзотики, считает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Ранее Республика Колумбия заявила о признании Палестины независимым государством. Израиль назвал это решение «пощечиной верному союзнику».

Это событие абсурдного характера — потому что палестинская государственность прописана в резолюции Совбеза ООН и признается многими государствами. Кроме Израиля, он ведет переговоры о так называемом ограниченном суверенитете и, в общем-то, речь идет о проблеме Иерусалима.

Известно, что президент США Дональд Трамп ранее признал Иерусалим столицей Израиля и там сейчас идет вопрос о зонах — восточной и западной. Процесс идет, палестинская проблема теперь одна из проблем Ближневосточного урегулирования.

Создался клубок противоречий, который неизвестно, как распутывать: Сирия, Ливия, Ирак, Иран, особая позиция Турции по отношению к Палестине, которая требует признания государственности Палестины, политика Израиля, попытки России договориться и предложить Москву в качестве площадки для переговоров Израиля и Палестины.

То, что Колумбия признала Палестину — это событие из разряда политической экзотики.

Напомним, сейчас около 140 стран мира признали государство Палестина. Выяснилось, что решение было принято ушедшим правительством экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Карлоса. Израиль обратился к новому президенту с просьбой пересмотреть это решение.

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил, что новое правительство президента Ивана Дуке, который вступил в должность 7 августа, проанализирует ситуацию с решением о признании Палестины.