Додон официально отказал посольству США в передаче бывшего стадиона

Варшава, , 10:31 — REGNUM Бывший Республиканский стадион Кишинёва не будет передан посольству США под строительство нового здания американского внешнедипломатического ведомства. Сегодня, 9 августа, президент Молдавии Игорь Додон официально отказался от этой идеи.

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«Как было объявлено ранее, сегодня я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче земельного участка бывшего Республиканского стадиона для последующего строительства нового здания посольства США», — написал Додон в Facebook.

Глава государства считает, что на месте бывшей спортивной арены нужно благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдавии.

https://www.facebook.com/dodon.igor/posts/2622219577804031

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении приобрести землю бывшего республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США представители Соединённых Штатов заявили в конце декабря 2017 года. Затем стороны подписали меморандум о приобретении имущества. В июле правительство Молдавии передало в собственность США территорию Республиканского стадиона площадью свыше 5 га, занимающую два квартала в центре Кишинева, для строительства там нового здания американского посольства. При этом президент страны Игорь Додон выступил против этого. Однако отказ Додона подписать соответствующий закон ничего не меняет. В случае повторного принятия его парламентом, где большинство контролирует правящая Демпартия, Додон обязан подписать закон, либо за него это сделает спикер Андриан Канду.