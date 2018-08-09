Украина завершила передачу Таиланду танков «Оплот»

Бангкок, , 10:31 — REGNUM Последняя партия украинских боевых танков «Оплот» поступила на вооружение Королевских сухопутных войск Таиланда. Об этом 9 августа сообщает газета Bangkok Post.

Армия Таиланда получила последние шесть из 49 украинских такнков Т-84. Контракт между Киевом и Бангкоком был заключен в 2011 году. Танки обошлись Таиланду в $240 млн.

Военные получили шесть танков 29 июля. Техника находится в восточной провинции Прачинбури, где базируется 2-я пехотная дивизия. В сентябре танки начнут испытывать в деле.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина должна была поставить Таиланду «Оплоты» к 2015 году, однако из-за конфликта в Донбассе сроки были сорваны. «Оплот» — модернизированный вариант основного боевого танка Т-80, в 1976 году принятого на вооружение Советской армией.

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