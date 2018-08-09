Четверг, 9 Августа 2018 года
11:00:06 МСК

Французский депутат призвал правительство заняться вопросом экологии

Политика

Правительство Франции «похоже, больше обеспокоено государственным долгом, чем экологическим», — заявил депутат от партии «Вперёд, Республика!» Франсуа-Мишель Ламберт

Париж, 9 августа 2018, 10:32 — REGNUM  Правительство Франции «похоже, больше обеспокоено государственным долгом, чем экологическим», — заявил депутат от партии «Вперёд, Республика!» Франсуа-Мишель Ламберт, который хочет создать новую группу, занимающейся вопросами экологии, в рамках национальной Ассамблеи. Об этом сообщает агентство France Presse.

«В результате глобального потепления мы стоим на гране экологической катастрофы, нам всем необходимо объединиться», — заявил он.

Франсуа-Мишель Ламберт призвал министерства «поставить экологическую проблему в центр своих приоритетов».

Депутат намерен приложить все усилия, чтобы создать экологическую группу или партию в рамках национальной Ассамблеи, которая смогла бы представить проблемы экологии для всеобщего обсуждения.

За последний год французские ученые, премьер-министр Эдуард Филипп, министр комплексных экологических преобразований Николя Юло неоднократно обращали внимание правительства на ухудшение климата и вопросы экологии. По их словам, всё «самое плохое еще впереди».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить