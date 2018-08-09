Французский депутат призвал правительство заняться вопросом экологии

Париж, , 10:32 — REGNUM Правительство Франции «похоже, больше обеспокоено государственным долгом, чем экологическим», — заявил депутат от партии «Вперёд, Республика!» Франсуа-Мишель Ламберт, который хочет создать новую группу, занимающейся вопросами экологии, в рамках национальной Ассамблеи. Об этом сообщает агентство France Presse.

«В результате глобального потепления мы стоим на гране экологической катастрофы, нам всем необходимо объединиться», — заявил он.

Франсуа-Мишель Ламберт призвал министерства «поставить экологическую проблему в центр своих приоритетов».

Депутат намерен приложить все усилия, чтобы создать экологическую группу или партию в рамках национальной Ассамблеи, которая смогла бы представить проблемы экологии для всеобщего обсуждения.

За последний год французские ученые, премьер-министр Эдуард Филипп, министр комплексных экологических преобразований Николя Юло неоднократно обращали внимание правительства на ухудшение климата и вопросы экологии. По их словам, всё «самое плохое еще впереди».