Бывший вице-президент Аргентины приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы

Буэнос-Айрес, , 10:29 — REGNUM Бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду 8 августа был приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения и лишению права занимать государственные должности, пишет газета ABC.

Амадо Буду обвинен в пассивной коррупции и деятельности, несовместимой с государственной должностью. По версии суда, он сосредоточил в своих руках печатание бумажных банкнот, купив типографию Ciccone. Амадо Буду на суде отрицал свою вину и назвал судебное преследование «классовым реваншем» против сил, которые пытаются изменить ситуацию.

Амадо Буду занимал пост вице-президента в 2011—2015 годах при президенте Кристине Киршнер. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в стране ведется крупное расследование против Киршнер и ее окружения по подозрению в коррупции.

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