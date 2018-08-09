Четверг, 9 Августа 2018 года
11:00:07 МСК

Авиация Израиля атаковала более 100 объектов в секторе Газа

Политика

Нападение было совершена в ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории

Авиация Израиля атаковала более 100 объектов в секторе Газа
Истребитель сбрасывает бомбы

Тель-Авив, 9 августа 2018, 10:19 — REGNUM  Под удар израильской авиации на территории сектора Газа попали более сотни палестинских военных объектов, сообщает 9 августа пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сегодня наши вооружённые силы атаковали более сотни стратегически важных военных объектов террористической организации ХАМАС в ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории», — говорится в сообщении пресс-службы.

https://twitter.com/idfonline/status/1027377669904719872

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела израильскими вооруженными силами позиций партии ХАМАС в секторе Газа погибли два человека. Власти Израиля заявили, что обстрел был осуществлен в ответ на аналогичные действия со стороны ХАМАС.

Читайте также: Израиль обстрелял сектор Газа: есть погибшие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить