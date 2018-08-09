Пакистанская оппозиция требует пересмотра результатов выборов

Исламабад, , 10:20 — REGNUM Оппозиционные партии Пакистана вывели на улицы сотни своих сторонников, чтобы оспорить итоги парламентских выборов, сообщает 9 августа Al Jazeera.

По мнению манифестантов, во время голосования были допущены массовые нарушения, поэтому необходимо провести тщательное расследование.

Напомним, 25 июля 2018 года в Пакистане прошли парламентские выборы победу на которых одержала партия «Техрик-э-Инфас», которую возглавляет Имран Хан, бывший профессиональный игрок в крикет. Его партия получила 116 мест в парламенте, что на 81 человека больше, чем в предыдущий электоральный цикл.

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