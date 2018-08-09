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Слуцкий: Новыми санкциями США признались в провокации в Солсбери

Политика

Косвенно подтверждается

Слуцкий: Новыми санкциями США признались в провокации в Солсбери
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туманный Альбион

Москва, 9 августа 2018, 10:15 — REGNUM  В Госдуме видят в новых санкциях США косвенное подтверждение тому, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем провокации в Солсбери, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

«Такая линия косвенно подтверждает предположения ряда экспертов о том, что Вашингтон мог быть идейным вдохновителем развязанной Лондоном антироссийской провокации из-за произошедшего в Солсбери», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он уверен, что с вводом санкций по делу Скрипалей, «США окончательно превратят всю систему международного права в театр абсурда, обратив в пепел такие понятия как «доказательная база» и «презумпция невиновности».

Тем не менее, заверил глава комитета Госдумы, законодатели намерены «продолжать работу с теми, кто пока не поддался коллективному безумию и пытаться восстановить диалог».

США заявили о намерении ввести новые санкции из-за «дела Скрипалей». В Госдепе также заявили, что вторая волна антироссийских санкций по «делу Скрипалей» не будет введена, если Москва предоставит гарантии, что не будет использовать химическое и биологическое оружие.

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