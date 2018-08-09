Сборная Киргизии по танковому биатлону дисквалифицирована за нарушения

Бишкек, , 10:13 — REGNUM Судебная коллегия Армейских международных игр — 2018 дисквалифицировала команду Киргизии за нарушение условий эстафеты танкового биатлона, сообщил телеканал «Звезда»

Какие именно нарушения допустили киргизский экипаж во время первой полуфинальной гонки, организаторы соревнований не уточнили.

Также судьи пересмотрели результаты других команд. Так, время прохождения трассы сборной Китая было увеличено до 1 часа 46 минут 13 секунд. Однако этот результат все так же остается лучшим. Результат сборной Азербайджана уменьшен на 3 минуты, теперь он составляет 1 час 53 минуты 46 секунд. Изменила коллегия и время экипажа Ирана, определив его в 2 часа 23 минуты 25 секунд.

ИА REGNUM напоминает, что Министерства обороны России учредило новый вид военно-прикладных спортивных соревнований «Танковый биатлон» летом 2013 года по инициативе главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу.

Международные соревнования по танковому биатлону проходят в России ежегодно, начиная с 2013 года. Этот вид состязаний стал одной из дисциплин Армейских международных игр. В 2018 году Игры проходят на 24 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, Ирана.