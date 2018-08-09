Жители Южного Судана отмечают окончание гражданской войны

Джуба, , 10:02 — REGNUM Тысячи граждан Южного Судана вышли на улицы столицы Джубы, чтобы отпраздновать заключение мирного договора между властями и оппозицией, сообщает 9 августа Al Jazeera.

После длительных переговоров в Судане, было подписано мирное соглашение, по которому власть в стране распределяется в новом коалиционном правительстве, в котором оппозиция получит свое представительство.

Напомним, государство Южный Судан появилось на свет в 2011 году, практически сразу же в нем начались внутренние конфликты, последний из которых продолжался четыре года.

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