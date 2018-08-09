Белоруссия заверила Сингапур в желании развивать отношения

Минск, , 09:54 — REGNUM Отношения между Сингапуром и Белоруссией должны расширяться, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 9 августа БЕЛТА.

Лукашенко поздравил президента Сингапура Халиму Якоб с днем независимости. В поздравлении лидер Белоруссии отметил, что республика стремиться развивать отношения с Сингапуром на основ «дружбы, доверия и взаимных интересов».

Напомним, Сингапур — город-государство, ставший независимым от Малайзии в 1965 году. Еще в 1959 году по договоренности с Великобританией Сингапур стал «автономным государством», а в 1963 город стал частью Федерации Малайзия. Однако после слияния между Сингапуром и парламентом Малайзии начались конфликты, и парламент проголосовал за исключение Сингапура из состава Федерации.