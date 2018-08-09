МИД Венесуэлы призвал США выдать подозреваемого в покушении на Мадуро

Каракас, , 09:52 — REGNUM Венесуэла обратилась к США с официальной просьбой об экстрадиции подозреваемого в организации и финансировании покушения на президента Николаса Мадуро. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Венесуэлы.

«Министр иностранных дел Венесуэлы обратился к США с просьбой о выдаче Османа Дельгадо Табоски», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Каракасе во время парада произошла неудачная попытка покушения на президента страны Николаса Мадуро. В ходе атаки с использованием двух дронов пострадали семеро военных.

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