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МИД Венесуэлы призвал США выдать подозреваемого в покушении на Мадуро

Политика

4 августа в Каракасе во время парада произошла неудачная попытка покушения на президента страны Николаса Мадуро

Каракас, 9 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Венесуэла обратилась к США с официальной просьбой об экстрадиции подозреваемого в организации и финансировании покушения на президента Николаса Мадуро. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Венесуэлы.

«Министр иностранных дел Венесуэлы обратился к США с просьбой о выдаче Османа Дельгадо Табоски», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Каракасе во время парада произошла неудачная попытка покушения на президента страны Николаса Мадуро. В ходе атаки с использованием двух дронов пострадали семеро военных.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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