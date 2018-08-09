Саудовская Аравия запретила подданным лечиться в Канаде

Эр-Рияд, , 09:52 — REGNUM Власти Саудовской Аравии запретили своим подданным получать медицинские услуги в Канаде, сообщает 9 августа Al Jazeera.

Данный шаг стал продолжением дипломатического скандала, вызванного вмешательством Канады во внутренние дела королевства.

Напомним, Саудовская Аравия выслала посла Канада из своей страны, а также отозвала своего посла в связи с критикой Оттавой состояния с правами человека в королевстве, в частности по поводу ареста двух политических активистов.

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