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Саудовская Аравия запретила подданным лечиться в Канаде

Политика

Дипломатический кризис в отношениях двух стран продолжает набирать обороты

Эр-Рияд, 9 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии запретили своим подданным получать медицинские услуги в Канаде, сообщает 9 августа Al Jazeera.

Данный шаг стал продолжением дипломатического скандала, вызванного вмешательством Канады во внутренние дела королевства.

Напомним, Саудовская Аравия выслала посла Канада из своей страны, а также отозвала своего посла в связи с критикой Оттавой состояния с правами человека в королевстве, в частности по поводу ареста двух политических активистов.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Саудовская Аравия избавляется от канадских активов

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Внешняя политика Саудовской Аравии
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