Литовский чиновник поведал о российских «орках и неандертальцах»

Вильнюс, , 09:41 — REGNUM Падение Белоруссии означало бы прямой выход «неандертальских полчищ на наши восточные границы, окружение Литвы и Польши как со стороны запада (русской части Восточной Пруссии), так и со стороны востока (оккупированной Белоруссии), и превращение (на неопределенное время) Вильнюса в прифронтовой город». С такими откровениями в интервью порталу Сharter97.org выступил советник министра культуры Литвы по этнополитике Имантас Мелянас.

Для него «главное — это не позволить Путину поглотить Белоруссию. Это не просто очень важно, это действительно самое главное в данный момент. Предательство в отношении Белоруссии станет предательством в отношении всей Европы. После этого Третья Мировая война станет неизбежной. Не будет большим преувеличением сказать, что таким образом у нас на пороге — в Белоруссии — решается судьба мира».

«Падение Белоруссии», как утверждает советник министра культуры Литвы, приведет к тому, что «тогда Украина будет окружена фашистской Россией не только с востока, но и с севера». Поэтому Мелянас просит «не бросать Белоруссию и ее людей на произвол судьбы, не оставлять их один на один с орками».