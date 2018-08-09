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МККК отправил в Донбасс более 100 тонн гуманитарной помощи

Политика

Это стройматериалы, песок, наборы гигиенических принадлежностей и медикаментов

Киев, 9 августа 2018, 09:38 — REGNUM  Свыше 100 тонн гуманитарной помощи отправлено в Донбасс миссией Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом 9 августа сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что семь грузовиков проследовали через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое». Общий вес груза — 103,5 тонны. Миссия доставит в Донбасс стройматериалы, песок, наборы гигиенических принадлежностей и медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, МККК намерен построить в регионе больницу, а также повысить комфортность контрольно-пропускных пунктов на границе между Украиной и республиками Донбасса.

В мае МККК доставил на Донбасс более 200 тонн грузов: продуктовые наборы и сульфат алюминия, применяемый для очистки воды.

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Война в Донбассе
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