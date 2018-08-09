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Депутат ДНР: выборы президента на Украине превратятся в шоу

Политика

Наравне с Порошенко в выборах участвуют рок-звезда и комедиант

Депутат ДНР: выборы президента на Украине превратятся в шоу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины

Донецк, 9 августа 2018, 09:27 — REGNUM  Президентские выборы на Украине превращаются в шоу, заявил депутат народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Бердичевский, сообщает 8 августа «Донецкое агентство новостей».

По его словам, вместо реальной политической борьбы на Украине постоянно изображают борьбу «политические клоуны». При этом выборы украинского президента Украины все больше напоминают шоу, поскольку почти на одном уровне рейтинга с действующим президентом Петром Порошенко находятся рок-звезда Святослав Вакарчук и комедиант Владимир Зеленский.

Напомним, по данным соцопросов, в рейтинге кандидатов в президенты Украины первое место занимает экс-премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Порошенко же оказался на пятом месте.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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