Трамп может получить право вводить санкции за вмешательство в выборы США

Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа готовит документ, который позволит американскому лидеру вводить санкции за вмешательство в выборы без согласования с конгрессом, сообщает The Washington Post со ссылкой на полученную копию документа.

Так, в проекте указа говорится, что глава Белого дома сможет вводить ограничительные меры против 10 из 30 крупнейших компаний тех стран, которые были замечены во вмешательстве в выборы. Так, одним из критериев, по которым признается вмешательство, является «распространение ложной информации в интернете».

При этом в документе отмечается, что до настоящего времени нет доказательств того, что иностранное государство повлияло на итог голосования каких-либо выборов в США.

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Напомним, несмотря на свои полномочия, американский спецпрокурор Роберт Мюллер «расследует» дело о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США, однако он не нашел каких бы то ни было соответствующих доказательств.

Спецпрокурор и его «расследование» используются Демократической партией США как инструмент давления на администрацию главы Белого дома, а не для выяснения истины.

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