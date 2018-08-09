Вице-мэру Оренбурга предъявили обвинение в получении взятки

Оренбург, , 09:14 — REGNUM Обвинение в получении взятки в размере 2 млн рублей предъявлено заместителю главы Оренбурга Геннадию Борисову. Об этом 9 августа сообщает СКР в мессенджере «Там-Там».

Отмечается, что Борисов был взят с поличным 8 августа, когда получал деньги от генерального директора одной из коммерческих фирм. За незаконное вознаграждение заммэра обещал «общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости» в Оренбурге.

Читайте также: В Оренбуржье доцент аграрного вуза обвиняется во взяточничестве

Речь идет о взятке в особо крупном размере. Решается вопрос об аресте чиновника, пояснили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Оренбурга 9 августа прошли обыски. Мэр города Евгений Арапов назначил Евгения Епанешникова исполняющим обязанности заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству.

Читайте также: В Оренбурге задержан заместитель главы города