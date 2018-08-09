Израиль назвал «пощечиной» признание Колумбией независимости Палестины

Тель-Авив, , 08:59 — REGNUM Решение властей Колумбии признать независимость Палестины в Израиле расценили как «пощечину», об этом говорится в заявлении израильского посольства в Боготе, опубликованном на странице диппредставительства в Twitter.

Как следует из заявления, Израиль «очень удивлен и разочарован» решением Колумбии признать Палестину независимым и самостоятельным государством.

«Речь идет о пощечине верному союзнику, которая противоречит уровню отношений и близости наших государств и их лидеров», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в палестинском посольстве в Боготе заявили, что власти Колумбии решили признать Палестину «в качестве свободного, независимого и суверенного государства», а данное решение поможет сильнее сблизить народы двух стран.

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