Власти Аргентины рассмотрят законопроект о легализации абортов

Буэнос-Айрес, , 09:02 — REGNUM Власти Аргентины примут решение по вопросу отмены в стране абортов на фоне массовых акций поддержки данному законопроекту, сообщает 9 августа Al Jazeera.

Если инициатива будет одобрена сенатом, то это позволит делать аборты во время первых 14 недель беременности. Тем не менее, аналитики отмечают, что подобная идея провалится, так как 37 из 72 сенаторов уже высказались против нее.

Напомним, легализация абортов по всему миру поддерживается многочисленными правозащитными организациями, в частности Amnesty International и прочими либеральными силами. Против выступают преимущественно консервативные круги, в том числе и церковь.

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