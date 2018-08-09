Анкара не даёт обещаний США освободить арестованного пастора Эндрю Брансона

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Турция не стала обещать США, что освободит арестованного по обвинению в связях с террористами американского пастора Эндрю Брансона. Идти на уступки в этом вопросе Анкара отказалась в ходе переговоров делегации Турции, которую возглавлял заместитель главы МИД страны Седат Онал, с первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном, которые состоялись в Вашингтоне, сообщает агентство Bloomberg.

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США требуют от Турции освободить американского пастора

Как отмечают источники издания, Анкара при этом выразила озабоченность по поводу ситуации с банком Halkbank, в отношении которого проводится расследование по подозрению в нарушении санкций США против Ирана, и которому минфин США грозит крупным штрафом. В свою очередь представители США заявили, что не будут обсуждать смягчение возможных мер в отношении Halkbank, пока Анкара не освободит Брансона.

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Добавим, что после переговоров в госдепартаменте, которые длились около 45 минут, руководитель пресс-службы госдепа США Хизер Науэрт заявила, что стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, включая ситуацию с Брансоном. При этом никаких подробностей не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, пастор из США Эндрю Брансон, проживающий в Турции с 1990-х годов, был задержан турецкой полицией после попытки госпереворота в июле 2016 года. Ему предъявили обвинения в шпионаже и связи с террористическими организациями. Гражданину США может грозить до 35 лет тюрьмы. Сам Брансон отрицает все обвинения.

Соединенные Штаты требуют освобождения пастора. Так, в конце июля 2018 года с таким требованием к властям Турции обратился вице-президент США Майк Пенс. Тогда же глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести санкции против Турции из-за отказа освободить из-под стражи «великого христианина, семьянина и прекрасного человека» Эндрю Брансона.

И они последовали. 1 августа минфин США ввёл санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. В свою очередь, МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.

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