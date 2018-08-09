Спецпосланник Си Цзиньпина поздравил президента Колумбии с инаугурацией

Богота, , 08:51 — REGNUM Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина Ли Сяопэн, являющийся также министром транспорта КНР, принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Колумбии Ивана Дуке, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Ли передал тёплые пожелания и поздравления Дуке от главы Китая, а также заявил, что Китай и Колумбия вместе переживают период беспрецедентного по силе двустороннего сотрудничества. Китай готов усилить сотрудничество с Колумбией в рамках инициативы «Нового шелкового пути», в сферах торговли и экономики, энергетики и добычи ископаемых, инфраструктурного строительства, сельского хозяйства и инноваций, продвижения двусторонних обменов и обмена опытом. Дуке, в свою очередь, поблагодарил посланника за то, что прибыл на торжественное мероприятие.

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Как сообщало ИА REGNUM, на церемонии инаугурации президента Колумбии Ивана Дуке в рамках формальных и неформальных мероприятий 7 августа прошли встречи целого ряда лидеров Латинской Америки и других стран мира. При этом было запрещено использование дронов и беспилотников после покушения на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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