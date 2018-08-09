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Канада не хочет полного разрыва отношений с Саудовской Аравией

Политика

...но сохраняет «решительную позицию» в вопросах прав человека

Оттава, 9 августа 2018, 08:46 — REGNUM  Власти Канады намерены продолжать диалог с Саудовской Аравией, несмотря на резкое осложнение отношений двух стран. Об этом заявил 9 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передаёт CBC News.

По его словам, в Оттаве намерены и далее взаимодействовать с Эр-Риядом на дипломатическом и политическом уровнях. Тем не менее, как заявил Трюдо, правительство Канады продолжит занимать «решительную позицию» в вопросах прав человека.

Как передавало ИА REGNUM, отношения между двумя странами обострились после ареста 2 августа в Саудовской Аравии правозащитниц Самар Бадави и Нассимы аль-Садах. Канадский МИД потребовал освободить арестованных, что в Эр-Рияде расценили как вмешательство во внутренние дела страны.

МИД Саудовской Аравии объявил персоной нон грата посла Канады и отозвал для консультаций своего посла из Оттавы. Кроме этого, власти королевства объявили о заморозке новых торговых и инвестиционных сделок с Канадой, а также сворачивании всех медицинских программ.

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