В Йемене убит руководитель «быстрых операций» хуситов

Сана, , 08:48 — REGNUM В результате столкновений между йеменскими военными, преданными свергнутому президенту Мансуру Хади, и хуситами погиб высокопоставленный военачальник хуситов, сообщает 9 августа Al Arabia.

Инцидент произошел в портовом городе Ходейда. В боях с военными погиб руководитель «быстрых операций» хуситов Абу Хмейд. Также вместе с ним смерть приняли несколько повстанцев.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, в 2015 году в конфликт на стороне свергнутого правительства вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия в стране и поставило ее на грань гуманитарной катастрофы.

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