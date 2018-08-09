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Подготовка Челябинска к саммиту ШОС: «Всё под контролем»

Политика

Полпред Цуканов не высказал претензий к подготовке к важным международным мероприятиям

Челябинск, 9 августа 2018, 08:31 — REGNUM  Подготовка Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС идёт по плану и под контролем, а у губернатора региона Бориса Дубровского и членов правительства области есть «чёткое, правильное» понимание проблем. Об этом заявил полпред Николай Цуканов в ходе рабочего визита на Южный Урал.

Уральский полпред посетил объекты, на которых к саммитам идут работы. В том числе аэропорт Челябинска, будущий конгресс-холл «Таганай» и т. д. И на обоих объектах убедился в том. что работа идёт системно и качественно.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС Челябинск примет в 2020 году. Кроме перечисленных выше объектов возводятся и другие, например, гостиницы. Областные чиновники отмечают, что при подготовке города к саммитам будет использован опыт и других городов, где такие мероприятия проходили одновременно, в частности, Уфы и Екатеринбурга.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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