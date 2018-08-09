Осколками сбитой саудовскими ПВО ракеты убит один человек

Эр-Рияд, , 08:29 — REGNUM Фрагменты запущенной из Йемена ракеты, сбитой саудовской системой ПВО, упали на жилые кварталы, убив одного и ранив 11 человек. Об этом сообщил официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики, передает 9 августа телеканал Sky News Arabia.

Он уточнил, что йеменские мятежники выпустили ракету по городу Джизан, расположенному в южной части Саудовской Аравии. Ракету сбили на подлете к городу, её осколки разлетелись по жилому кварталу.

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Смертельные ранения получил выходец из Йемена, проживавший в королевстве. У других пострадавших — легкие ранения.

Ранее телеканал Al Arabiyа сообщил о перехвате запущенной хуситами ракеты в районе города Джизан. Подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah передал, что баллистическая ракета типа «Бадр-1» ударила по промышленной зоне в Джизане.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа ПВО Саудовской Аравии также перехватили баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами.

Конфликт между правительственными силами и мятежниками-хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией осуществляет с 2015 года вторжение в Йемен.

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