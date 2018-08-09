Десятки тысяч аргентинцев проводят ночь под дождем у стен Сената

Буэнос-Айрес, , 08:30 — REGNUM Десятки тысяч аргентинцев заполонили центральные улицы Буэнос-Айреса в ожидании решения Сената по вопросу легализации добровольных абортов, пишет газета La Nación.

Несмотря на дождь, сторонники и противники законопроекта провели максимальную мобилизацию — людей на улицах намного больше, чем при голосовании в Палате депутатов в середине июня.

Дебаты в Сенате транслируются в прямом эфире. После 12 часов дебатов превалирует позиция противников абортов. 38 сенаторов из 72 намерены проголосовать против.

«Аборт не будет менее трагичным, если его делать в операционной. Это будет такой же трагедией. Цель состоит в том, чтобы в Аргентине вообще не было абортов — это значит стремиться к большему», — заявил сенатор, бывший министр образования и убежденный католик Эстебан Булрич.

Голосование состоится в 3 часа ночи по местному времени (10 часов по Мск). Как сообщало ИА REGNUM, в Латинской Америке за исключением Кубы и Уругвая запрещены аборты.

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