Foreign Policy: уйдя из Сирии, США отдадут страну Ирану и России

Вашингтон, , 08:17 — REGNUM По мере того как возглавляемая США коалиция против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заканчивает борьбу против радикальной группировки на северо-востоке Сирии, аналитики предупреждают, что из-за нежелания Вашингтона выделять ресурсы для стабилизации региона Россия и Иран могут получить возможность оказывать большее влияние на арабскую республику, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

Так, президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут играть какой-либо значительной роли в восстановлении Сирии. Он дал Государственному департаменту поручение заморозить выделение $200 млн, предназначенных для реконструкции разрушенной инфраструктуры государства. В свою очередь, конгресс также не включил в законопроекте об оборонном бюджете положение, позволявшее Пентагону тратить $25 млн на поддержку стабилизации страны.

«С такой стабилизацией связано немало преимуществ», — подчеркнул научный сотрудник Ближневосточной программы при Центре стратегических и международных исследований Уилл Тодман.

«С ее помощью можно предотвратить появление тех же условий, которые привели к становлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он. — Благодаря ему у США будет место за столом переговоров и, возможно, более значительный голос при принятии решений относительно будущего Сирии».

Тодман указал также на то, что ввиду нежелания Трампа пойти на расходы у США останется «очень немного влияния в Сирии».

По некоторым оценкам, для восстановления Сирии необходимо более $250 млрд. При этом ряд экспертов утверждает, что США придется направить в Сирию гораздо более внушительные средства и военные контингенты, если Вашингтон хочет играть значимую роль в республике. Дивиденды же от таких вложений будут не слишком серьезными.

«Для написания громкого сообщения в Twitter в этом есть смысл, но когда речь заходит о том, чтобы развернуть в стране военный контингент, а также поставить под угрозу жизни американцев, приходится задаваться вопросом: каков стратегический интерес США?» — отметил директор Центра внешнеполитических исследований им. Дугласа и Сары Эллисон при инвестиционном фонде Heritage Foundation Люк Коффри.

По сути, подчеркнул он, у США есть влияние лишь на незначительный кусок Сирии, расположенный на северо-востоке, где действуют поддерживаемых США Демократических сил Сирии. Остальная часть находится под контролем российских и правительственных войск, тогда как Турция активна в провинции Идлиб.

Со свой стороны, Тодман заметил, что пока неясно, какие преимущества получат Россия и Иран, закрепившись в арабской республике: страна разрушена войной, тогда как ни России, ни Ирана нет достаточных ресурсов или воли для финансирования ее восстановления своими силами.

«Финансировать восстановление — значит, по сути, вознаграждать [президента Сирии Башара Асада], несмотря на то что США постоянно призывали к его свержению с самого начала конфликта», — подчеркнул он.

«Пойти на этот шаг — значит помочь Сирии стать более ценным активов для противников США, таких как Россия и Иран», — добавил он.

Под словам одного из сотрудников комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США, администрация Трампа продолжает процесс анализа роли Вашингтон в стабилизационной деятельности в Сирии. Основную озабоченность вызывает у министерства обороны вызывает вероятность погрязания в конфликте подобно тому, как это случилось в Ираке и Афганистане.

Коффри уверен, что после вывода из Сирии американских сил, бремя восстановления страны ляжет на плечи правительство, властей на местах и Демократические силы Сирии. Последние, скорее всего, заключат сделку с Дамаском о том, каким образом будет осуществляться управление восточными частями страны. И чем больше собственности с себя снимут США, тем меньше у них будет рычаг влияния против Асада и его союзников — Ирана и России.

Напомним, ранее Россия призвала в рамках ООН международных партнеров к тому, чтобы поспособствовать восстановлению экономики Сирии. По словам первого заместителя постпреда РФ Дмитрия Полянского, необходимо отменить действующие против официального Дамаска односторонние санкции.