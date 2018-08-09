Бывший президент Чили назначена новым комиссаром ООН по правам человека

Нью-Йорк, США, , 08:24 — REGNUM Бывший президент Чили Мишель Бачелет была избрана в среду, 8 августа, на пост Верховного комиссара ООН по правам человека. Ее назначение должно быть подтверждено 10 августа, сообщает France 24.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерриш в среду, 8 августа, выбрал Мишель Бачелет на должность Верховного комиссара по правам человека.

«Мишель Бачелет будет иметь одно из самых трудных рабочих мест в мире, в то время, когда права человека подвергаются широкомасштабной атаке», — заявил генсек ООН.

66-летняя Мишель Бачелет сменит действующего комиссара по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна, который должен уйти в отставку в конце месяца по истечении четырехлетнего срока.

Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. По его словам, крупные державы, в том числе США, Китай и Россия вряд ли поддержат его кандидатуру. Он не стеснялся критиковать некоторые меры, принятые Дональдом Трампом.

Мишель Бачелет — была первой женщиной, занимающей пост президента в Чили. С 2006 по 2010 год она была избрана на первый президентский срок. Затем с 2010 по 2013 год Мишель Бачелет возглавила недавно созданное агентство ООН по делам женщин, а в 2014 году она баллотировалась на второй президентский срок и была переизбрана.