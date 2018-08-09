Четверг, 9 Августа 2018 года
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Япония планирует увеличить число военнослужащих

Политика

Для этого Токио поднимет верхнюю планку призывного возраста

Япония планирует увеличить число военнослужащих
Иллюстрация: Army.mil
Солдаты 22-го пехотного полка японских сил самообороны

Токио, 9 августа 2018, 08:16 — REGNUM  Власти Японии планируют повысить максимальный возраст для военнослужащих, сообщает 9 августа Reuters.

Причиной подобного решения стало стремление преодолеть проблемы в вооруженных силах, вызванные низкой рождаемостью и старением населения.

Планируется поднять возрастную планку с 26 лет до 32, что должно обеспечить стабильное пополнение личного состава. Закон должен вступить в силу 1 октября 2018 года.

По оценкам специалистов, если не вводить предлагаемые изменения, то число призывников к 2046 году снизится до 11 млн, в то время как в 1994 году их было 17 млн.

Напомним, после поражения во Второй Мировой войне Японии со стороны США была навязана жесткая демилитаризация, однако в последние годы в политических кругах страны растет стремление к ее преодолению.

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