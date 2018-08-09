Савченко намерена взыскать с генпрокуратуры Украины моральный ущерб

Киев, , 08:15 — REGNUM Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала иск против генеральной прокуратуры Украины. В судебной инстанции нардеп намерена защитить честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на судебные материалы.

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Депутат Рады требует опровергнуть все заявления, распространённые Главой военной прокуратурой, о её возможной причастности к подготовке теракта в Киеве. Савченко заявляет, что все обвинения были сфальсифицированы. Также депутат требует опровергнуть и удалить из интернета порочащую её информацию. Размер морального ущерба она оценила в одну гривну.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в России Надежда Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима за участие в боевых действиях на юго-востоке Украины в июне 2014 года. Доказано, что Савченко в составе батальона «Айдар» определила координаты группы российских журналистов — сотрудников ВГКТР Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Используя эти данные, украинские военные смогли 17 июня 2014 года организовать обстрел территории, где находились российские журналисты. В результате этой операции Корнелюк и Волошин погибли.

Добавим, что и своей на родине Савченко также попала под уголовное преследование. Украинские власти подозревают её в подготовке терактов в здании Верховной рады и правительственном квартале в Киеве. Её арестовали 23 марта, перед этим лишив депутатской неприкосновенности. Срок содержания Савченко под стражей продлен до 10 сентября.

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