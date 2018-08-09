В Екатеринбурге участники выборов в гордуму получат бесплатный радиоэфир

Екатеринбург, , 08:17 — REGNUM В Екатеринбурге городской избирком утвердил итоги жеребьевки бесплатного эфирного времени на радио «Город FM 107,6» радиокомпании «Радио Екатеринбург». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе жеребьёвке были определены дни и время выхода в эфир агитматериалов кандидатов по одномандатным округам, которые смогут распространять свои аудиоролики с 16 августа. А также семь включённых в избирательные бюллетени по единому округу партий смогут разместить свою агитацию, а их представители поучаствовать в дебатах на радио со своими конкурентами.

Как сообщало ИА REGNUM, жеребьёвка бесплатного радиоэфира для представителей партий и кандидатов в гордуму состоялась 7 августа. Всего в качестве кандидатов по одномандатным округам зарегистрировано 115 граждан. Большинство из них выдвинуты от партий и политических объединений (самовыдвиженцев — 11 человек). Также по единому избирательному округу зарегистрированы представители семи партий.

Выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся через месяц — 9 сентября.

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