«Плохой прецедент» — юристы Трампа о его возможном допросе

Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Команда адвокатов президента США Дональда Трампа не считает возможным проведение допроса их подзащитного по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, поскольку допрос в том формате, что предлагает спецпрокурор США Роберт Мюллер, может создать «плохой прецедент». Об этом пишет 9 августа газета The New York Times.

Разработанный пакет контрпредложений адвокаты действующего президента США направили Роберту Мюллеру, сообщает издание. Следует отметить, что встреча Трампа и Мюллера могла состояться ещё в январе 2018 года, однако тогда ей помешали разногласия между юристами американского лидера.

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На сегодняшний день, пишет The New York Times, между сторонами продолжают сохраняться глубокие разногласия относительно условий и формата допроса Трампа спецпрокурором США.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп даст показания спецпрокурору США при условии, что Мюллер ограничится вопросами о якобы имевшем место сговоре между избирательным штабом Трампа и представителями России во время выборов 2016 года.

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