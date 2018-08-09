В Японии вспоминают жертв бомбардировки Нагасаки

Токио, , 07:58 — REGNUM В Японии почтили память жертв американской атомной бомбардировки. Траурные мероприятия состоялись сегодня, 9 августа, в 73-ю годовщину трагедии, в парке Мира в центральной части города Нагасаки, сообщает NHK. На мероприятии присутствовали представители 79 государств, включая дипломатов из России, Великобритании, Франции и США.

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Памятная церемония началась с минуты молчания, прозвучал «колокол мира». Участие в мероприятиях принял и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он первым из действующих руководителей Организации Объединённых Наций посетил памятное мероприятие в Нагасаки. Днём ранее он провёл встречу с местными «хибакуся» (теми, кто пережил атомную бомбардировку), и отметил, что они играют важную роль в достижении мира без ядерного оружия.

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Разделить боль с народом решил и премьер-министр страны Синдзо Абэ. Глава правительства зачитал речь и выступил за отказ от ядерного оружия.

Напомним, ядерное оружие в боевых целях было использовано впервые в мире в августе 2945 года. Атомным бомбардировкам американских военных подверглись два японским города — Хиросима и Нагасаки. На Хиросиму атомную бомбу «Малыш» эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил утром 6 августа. Через три дня ВВС США сбросили на другой японский город — Нагасаки — ещё одну атомную бомбу эквивалентом 21 килотонна тротила. Эти авиаудары унесли жизни сотен тысяч людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа отмечался Международный день «Врачи мира за мир». Памятная дата приурочена к годовщине бомбардировки японского города Хиросима, чтобы напомнить о трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.

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