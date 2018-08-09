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В 2019 году Киев расширит американо-украинские учения «Sea Breeze»

Политика

В 2018 году в учениях приняли участие 19 стран

Киев, 9 августа 2018, 07:43 — REGNUM  Американо-украинские военные учения «Sea Breeze» в 2019 году будут расширены, написал 8 августа президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в 2019 году в учениях примут участие большее количество военнослужащих, также расширится и территория проведения учений. На данный момент учения «Sea Breeze» проводятся в Одесской и Николаевской областях.

Порошенко отметил, что в учениях 2018 года приняли 19 стран, в том числе восемь членов НАТО.

Напомним, стратегическая цель, объявленная киевской хунтой — вступление Украины в ЕС и НАТО. По мнению экспертов, при нынешнем социально-экономическом кризисе на Украине попасть н ЕС НАТО ей не суждено.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине завершились совместные с НАТО учения Sea Breeze 2018

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