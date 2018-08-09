В 2019 году Киев расширит американо-украинские учения «Sea Breeze»

Киев, , 07:43 — REGNUM Американо-украинские военные учения «Sea Breeze» в 2019 году будут расширены, написал 8 августа президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в 2019 году в учениях примут участие большее количество военнослужащих, также расширится и территория проведения учений. На данный момент учения «Sea Breeze» проводятся в Одесской и Николаевской областях.

Порошенко отметил, что в учениях 2018 года приняли 19 стран, в том числе восемь членов НАТО.

Напомним, стратегическая цель, объявленная киевской хунтой — вступление Украины в ЕС и НАТО. По мнению экспертов, при нынешнем социально-экономическом кризисе на Украине попасть н ЕС НАТО ей не суждено.

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