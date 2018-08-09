Франция: социалисты осудили закон о предоставлении убежища

Париж, , 07:49 — REGNUM Сенаторы-социалисты объявили, что предоставят на рассмотрение конституционному совету Франции законопроект о предоставлении убежища, который был принят парламентом 1 августа, сообщает Europe1.

Левое крыло национальной Ассамблеи Франции резко осудило законопроект, обвинив его в «неуважении прав иностранцев и просителей убежища».

«Текст, разработанный в спешке и без оценки предыдущих реформ, не продемонстрировал ни важности, ни эффективности для решения проблем миграции», — говорится в заявлении сенаторов-социалистов.

Осуждая «значительные недочеты закона в области прав иностранцев и лиц, ищущих убежища», сенаторы обратились в конституционный совет.

Сенаторы также отказываются подвергать сомнению правила предоставления гражданства в Майотте и выступают против положения законопроекта о задержании несовершеннолетних.

Национальная Ассамблея Франции проголосовала за законопроект о предоставлении убежища и миграции 22 апреля 2018 года. За него проголосовали 228 депутатов, 139 — против. Согласно законопроекту, срок рассмотрения запроса о предоставлении убежища сократился с 11 до 6 месяцев, а процедура выдворения мигрантов из страны упростилась.