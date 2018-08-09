В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение из-за венесуэльских беженцев

Кито, , 07:35 — REGNUM Власти Эквадора объявили режим чезвычайного положения на территории нескольких провинций в связи с притоком беженцев из Венесуэлы, сообщает пресс-служба МИД страны.

Как уточняется, режим ЧП введён в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро «для принятия эффективных и решительных мер в пользу людей, прибывающих на эквадорскую территорию».

Власти республики намерены разработать план чрезвычайных мер реагирования и механизмы для оказания гуманитарной помощи. Сообщается также о решении увеличить на границе число сотрудников миграционного контроля, медицинских работников и психологов.

По заявлению МИД Эквадора, на территорию страны ежедневно прибывает до 4200 венесуэльских беженцев.

Режим чрезвычайного положения будет действовать до конца текущего месяца, а при необходимости может быть продлён на более длительный период.

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