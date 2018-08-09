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Над неловким реверансом Терезы Мэй вновь посмеялись в соцсетях

Политика

Глава британского правительства неуклюже поприветствовала члена королевской семьи

Лондон, 9 августа 2018, 07:37 — REGNUM  Приветствие принца Уильяма премьер-министром Великобритании Терезой Мэй оказалось в центре внимания пользователей соцсетей. Политик неуклюже присела перед принцем на празднике в честь столетия битвы под Амьеном во время Первой мировой войны.

Так, один из комментаторов иронично похвалил главу правительства за хорошую физичекую форму, отметив, что в свой 41 год опасается таких упражнений. Другой пользователь предположил, что Мэй скоро перейдет к молитвам и поклонению членам королевской семьи.

По мнению некоторых, принц Уильям с трудом сдержал смех, глядя на усердие премьер-министра. Пользователь Adolf Rees-Mogg пошутил, что при у Мэй «пропадает» позвоночник, когда она оказывается перед принцем.

https://twitter.com/Adolf_Rees_Mogg/status/1027213030252310528

Ранее пользователи уже высмеивали манеры Терезы Мэй. Как сообщало ИА REGNUM, в июне Мэй присела перед принцем Уильямом, сильно согнув колени. Это произошло во время визита главы правительства в новый реабилитационный центр.

Читайте ранее в этом сюжете: Странные поклоны: над Терезой Мэй посмеялись в Сети

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