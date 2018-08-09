Германия продолжит военную поддержку Иракского Курдистана

Эрбиль, Ирак, , 07:36 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с новым генеральным консулом Германии Барбарой Вольф в Эрбиле, сообщает 9 августа Kurdistan.ru.

Стороны обсудили укрепление двусторонних связей между Берлином и курдской автономией, а также обменялись мнениями о текущем политическом процессе в Ираке, в частности по вопросу формирования нового правительства.

Вольф пообещала, что Германия и дальше продолжит оказывать курдам гуманитарную и военную поддержку. Барзани, в свою очередь, поблагодарил Берлин за поддержку пешмерга в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Оджалан: Мир с Анкарой невозможен