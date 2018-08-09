Четверг, 9 Августа 2018 года
07:53:17 МСК

В Оренбурге задержан заместитель главы города

Политика

Его подозревают во взяточничестве

В Оренбурге задержан заместитель главы города
Victor
Задержание

Оренбург, 9 августа 2018, 07:34 — REGNUM  В Оренбурге задержан заместитель главы администрации по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов. Он подозревается в получении крупной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Речь о вымогательстве крупной взятки и совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному чиновнику.

СМИ сообщают, что в мэрии проходят обыски. В следственных органах воздержались от комментария по данному поводу, также как и от сообщения подробностей о задержании заместителя главы городской администрации.

По данным информисточников, Борисов пойман с поличным при получении 2 млн рублей. Взятка вымогалась от генерального директора строительной фирмы. В ответ общалось покровительство.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в м эрии, сегодня, 9 августа, на аппаратном совещании глава города Евгений Арапов назначил исполняющим обязанности заместителя главы Оренбурга по градостроительству. земельным вопросам и дорожному хозяйству Евгения Епанешникова, который является начальником управления строительства и дорожного хозяйства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить