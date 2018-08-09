ВВС Израиля атаковали более 140 целей в секторе Газа

Тель-Авив, , 07:23 — REGNUM Более 140 «стратегических военных целей» атакованы израильской авиацией в сектора Газа. Атаки стали ответом на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщает пресс-служба Армии Израиля.

Как отмечают военные, были предприняты три массированных воздушных атаки, в результате уничтожены объекты, подконтрольные правящему в анклаве движению ХАМАС.

Разрушены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты.

Ранее, в течение вечера 8 августа и ночи 9 августа, по израильской территории были выпущены ракеты. Зафиксировано примерно 150 пусков ракет их сектора Газа, часть из них перехватили противоракетные комплексы.

По данным палестинской стороны, жертвами авианалета стали три человека, включая женщину и ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека — мужчины в возрасте 34 и 20 лет — получили осколочные ранения при ракетном обстреле израильского города Сдерот со стороны сектора Газа. Раненые доставлены в больницу.

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